FC Bayern: Kane mit doppelter Premiere! Bundesliga-Debüt in besonderen Schuhen!

Doppelte Premiere für Harry Kane! Der neue Stürmer des FC Bayern gibt am Freitagabend im Spiel bei Werder Bremen nicht nur sein Bundesliga-Debüt. Er läuft auch in ganz besonderen Fußballschuhen auf. Und er bewies direkt, dass er gut mit seinem neuen Schuhwerk zurechtzukommen scheint. Mit einem Chip-Pass bereitete er in der 4. Minute die Münchner Führung durch Leroy Sané vor.