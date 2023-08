Baerbock-Panne hat Folgen für Nationaltrainerin

„Ich danke der Jury für die Wahl und freue mich sehr über die Würdigung meiner Arbeit“, sagte Kratz. Die Laudatio hielt die in Saudi-Arabien Pionierarbeit leistende Monika Staab, Kratz‘ ehemalige Spielerin Dzsenifer Marozsan meldete sich per Videobotschaft. Die lange für den Saarländischen Fußballverband tätige Kratz hatte vor ihrem Engagement in Ungarn bereits Projekte in Namibia, Bolivien oder der Dominikanischen Republik unterstützt.