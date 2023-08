Makkabi-Trainer äußert sich zu Pokal-Einzug

Am 3. Juni hatte sich der Klub mit einem Sieg im Landespokalfinale gegen Sparta Lichtenberg (3:1 n.V.) für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert - als erste jüdische Mannschaft überhaupt. Im Highlight-Spiel geht es nun am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

"Der war relativ schnell, konnte ein bisschen Fußball spielen. Und dann war er jeden Tag bei mir am Kopfballpendel und musste 40 Kopfbälle machen. Nach einem halben Jahr war er ein Tier in der Luft. Und am Boden ging er auch. Nach der Saison hat er gesagt: Trainer, ich habe dir so viel zu verdanken", so der 69-Jährige.