Mutter von Verbandschef Rubiales nach Hungerstreik in Klinik

Die Mutter des spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales ist am dritten Tag ihres Hungerstreiks in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das sagte Gemeindepfarrer Antonio Rodriguez am Mittwoch im Gespräch mit Pressevertretern. In seiner Kirche in der spanischen Stadt Motril hatte Angeles Bejar seit Montag gegen den Umgang mit ihrem Sohn seit dem Kuss-Skandal bei der Frauen-WM protestiert.