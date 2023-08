Paukenschlag bei der Squadra Azzurra

Was zunächst als Gerücht in den italienischen Medien kursierte, bestätigte der italienische Fußballverband am Sonntagmittag. „Die Federazione Italiana Giuoco Calcio gibt bekannt, dass sie den Rücktritt von Roberto Mancini vom Amt des Technischen Kommissars der italienischen Nationalmannschaft, der gestern am späten Abend eingegangen ist, zur Kenntnis genommen hat“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.