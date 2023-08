Rettig kritisiert Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Auswahlteams bei den jüngsten Turnieren hat der frühere DFL-Chef Andreas Rettig Versäumnisse im Jugendbereich ausgemacht. Es sei offensichtlich, dass "der DFB in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich der Herren keine erfolgsversprechende Strategie an den Tag gelegt" habe, sagte der frühere Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem Onlineportal watson.

Auf dem Weg zurück in die Weltspitze sei nun die Aufgabe, "in die anderen Länder zu fahren und zu schauen, was sie anders und besser machen", sagte Rettig. Als Vorbilder nannte er England oder Frankreich.