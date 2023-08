Watzke nimmt Flick in die Pflicht

Hans-Joachim Watzke hat zehn Monate vor der Heim-EM Bundestrainer Hansi Flick in die Pflicht genommen. „Es geht darum, ein System zu entwickeln, das Erfolge möglich macht. Da ist Hansi Flick gefragt“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem FAZ-Interview.

Nach dem WM-Debakel ist auch der Neustart missglückt. Zuletzt gab es Niederlagen in Polen und gegen Kolumbien. Flick habe gesagt, dass die Zeit des Experimentierens vorbei sei, so Watzke: "Das Potenzial, eine gute EURO zu spielen, ist da, jetzt muss die Herangehensweise sein: Wir wollen uns in dieses Turnier hineinbeißen. Dann ist zu Hause viel möglich."