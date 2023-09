"Wenn der Musiala anzieht ...": Akademie für Fußball-Kultur sucht Spruch des Jahres 2023

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, verliehen wird er am 27. Oktober in Nürnberg bei der Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise.

Joshua Kimmich (Fußball-Nationalspieler): "Am Ende des Tages ist so das Geschäft: Wenig Liebe, wenig Herz." (nach der Beurlaubung von Trainer Julian Nagelsmann)

Sebastian Zeitler (Spieler des VfB Wölbattendorf): "Fußball ist mein Hobby. Wenn ich Geld verdienen will, geh ich in die Arbeit." (der A-Klasse-Torjäger zu den Verlockungen des bezahlten Fußballs)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto. Den nächsten teuren Urlaub. Das nächste Haus. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen." (vor dem letzten Saisonspiel, in das der BVB als Tabellenführer ging)

Marius Müller (Torhüter Schalke 04): „Wenn du mit zwei Mann in Überzahl bist, dann ist es in etwa so, wie wenn du im Parkhaus mit dem Auto fährst und auf einmal sehr viel Platz ist. Dann weißt du gar nicht, welchen Parkplatz du nehmen sollst.“ (zum Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, in dem Schalke nach zwei Platzverweisen am Ende mit elf gegen neun spielte).