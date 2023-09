Bayer Leverkusen: Wird Kovar zum Pokal-Torhüter?

Im Leverkusener Regen verbrachte Matej Kovar beinahe die gesamten ersten 30 Minuten einsam und allein in der eigenen Hälfte, hatte kaum etwas zu tun, versuchte sich ab und zu noch in den Spielaufbau zu integrieren. Erst, als die Werkself beim 4:0 gegen Häcken den Fuß etwas vom Gaspedal nahm, durfte der Tscheche dann sein Können zur Schau stellen.

„Er hat es sehr gut gemacht“, urteilte Trainer Xabi Alonso nach dem erfolgreichen Auftakt in der Europa League und schloss nicht aus, dass der ehemalige tschechische U-21-Nationaltorwart auch in den künftigen Gruppenspielen zwischen den Pfosten steht. „Wir haben diesmal nur für das Spiel entschieden. Was beim nächsten Spiel in Molde passiert, werden wir sehen.“