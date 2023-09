Bundesliga-Schiedsrichter werden Paten im Amateurbereich

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) startet eine Aktion mit dem Namen „Profi wird Pate“, um die große Zahl an Abgängen bei jungen Schiedsrichtern zu reduzieren. In der laufenden Saison werden alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus der Bundesliga bis 3. Liga im Männer-Bereich sowie der Bundesliga und 2. Bundesliga bei den Frauen mindestens einmal als Patin oder Pate von Schiri-Neulingen im Amateurfußball eingesetzt. Dies gab der DFB auf dem 4. Amateurfußball-Kongress in Frankfurt/Main bekannt.