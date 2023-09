Der Porsche Fußball Cup mit Bayern München, RB Leipzig und Co. LIVE im Stream und TV auf SPORT1

Jugendfußball der Extraklasse LIVE auf SPORT1 ! Am 9. und 10. September messen sich beim Porsche Fußball Cup in Stuttgart zahlreiche U-15-Topteams.

Zudem sind in diesem Jahr erstmals auch zwei Gastvereine mit am Start, die das Niveau des Turniers noch einmal anheben. So messen sich auch die Jugendteams des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg mit den anderen Teilnehmern.