Einsatz nach Verletzung? Bayern-Star Musiala reist zum DFB-Team - aber später als geplant

Bundestrainer Hansi Flick hat die Vorbereitung auf die Fußball-Länderspiele gegen Japan (Samstag) und Frankreich (Dienstag) noch ohne Jamal Musiala fortgesetzt. Der zuletzt angeschlagene Offensivspieler von Bayern München sollte eigentlich am Abend im Wolfsburger Quartier der Nationalmannschaft ankommen, also nach dem internen Kurztest gegen die eigene U20 am Mittwoch-Nachmittag.