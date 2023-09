Bayern-Boss zieht in mächtiges Gremium ein - Mintzlaff beerbt Watzke

Der deutsche Fußball hat seine starke Position im Vorstand der einflussreichen europäischen Klubvereinigung ECA behauptet. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen vom Rekordmeister Bayern München und Aufsichtsrat Oliver Mintzlaff vom Pokalsieger RB Leipzig wurden am Donnerstag bei der ECA-Generalversammlung in Berlin in das Board gewählt.