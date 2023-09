Einst Saarbrücken und Schalke 04: Slobodan Cendic ist tot

Nicht nur der Fußball im Saarland trauert um Slobodan Cendic: Der einstige Aufstiegstrainer des 1. FC Saarbrücken ist am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Das teilte seine Ehefrau der Saarbrücker Zeitung mit. "Es war sein Wunsch, dass 'seine Fußballwelt' erfährt, dass er gestorben ist", sagte sie.

Spuren hinterließ Cendic vor allem in Saarbrücken, den FCS trainierte er in einer ersten Amtszeit von 1974 bis 1976, er führte den Klub dabei in die Bundesliga - und musste dort nach nur neun Spieltagen gehen. Nach dem Abstieg der Saarbrücker aus der Bundesliga übernahm Cendic die Mannschaft noch einmal von 1978 bis 1980.