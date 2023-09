Fußballmuseum erinnert an Attacke auf Nivel

Mit einer Aktionswoche „Gegen Gewalt im Fußball“ erinnert das Deutsche Fußballmuseum in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) an den Angriff deutscher Hooligans auf den französischen Polizisten Daniel Nivel bei der WM 1998 in Frankreich. Rund um das Länderspiel gegen Frankreich am 12. September in Dortmund soll in Podiumsdiskussionen, Lesungen und Workshops das Bewusstsein für die Problematik von Gewalt im Umfeld der Stadien geschärft und ein Zeichen für die integrative Kraft des Fußballs gesetzt werden.