DFB-Kinderkonzept: Überraschende Reaktion auf Watzkes Schelte

Die undifferenzierte Kritik von Vizepräsident Hans-Joachim Watzke am neuen Kinderkonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war nach Ansicht des zuständigen DFB-Direktors Hannes Wolf sogar fördernd für das Projekt.

„Dadurch wurde die Debatte weiter eröffnet, das war ein riesiger Gewinn“, sagte Wolf am Mittwoch in Frankfurt/Main: „Wir haben danach zweimal telefoniert, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Ich persönlich fand es auch gar nicht schlimm. Nur unsere Presseabteilung hatte viel Arbeit.“