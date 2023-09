Klopp heiß auf Europa League: "In den Wettbewerb verlieben"

Jürgen Klopp will sich mit dem FC Liverpool voller Hingabe in die Europa League stürzen. „Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns in den Wettbewerb verlieben“, sagte der Teammanager der Reds vor dem Auftakt am Donnerstag beim Linzer ASK (18.45 Uhr/RTL+) in einem RTL/ntv-Interview.