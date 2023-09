Bundestrainer bei DFB-Frauen? Das sagt Kuntz

Stefan Kuntz ist nach eigener Aussage derzeit nicht in Gesprächen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein mögliches Engagement als Frauen-Bundestrainer. „Ich äußere mich gerne dazu, wenn jemand von den Funktionären zu mir Kontakt aufnimmt“, sagte der 60-Jährige dem SR am Mittwoch zu den entsprechenden Spekulationen.

Die Sport Bild hatte den ehemaligen U21-Nationalcoach gleich nach dem 4:0 (2:0) der DFB-Frauen am Vorabend gegen Island als Kandidat ins Spiel gebracht.

Die Zukunft der seit mehreren Wochen krankgeschriebenen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist noch immer unklar. Auch als bei den Männern ein Nachfolger für Hansi Flick gesucht wurde, sei er nicht kontaktiert worden, so Kuntz.

So will Kuntz bei der Job-Wahl nun vorgehen

Nach seinem Aus in der Türkei in der Vorwoche will Kuntz sich nicht auf eine Jobzukunft im Verein oder Verband festlegen.