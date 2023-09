Nach EM-Blamage! U21 schlägt die Ukraine

Gelungener Start in die neue Ära: Die deutsche U21 hat im ersten Spiel nach der EM-Enttäuschung eine gute Reaktion gezeigt.

Das runderneuerte Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann den Test für den Frieden gegen die Ukraine mit 2:0 (0:0) und konnte beim ausgerufenen Neustart zumindest einen Hauch von Euphorie entfachen. Für den Start in die Qualifikation zur EM 2025 braucht es am Dienstag (19.00 Uhr) im Kosovo in Sachen Effizienz eine weitere Steigerung.