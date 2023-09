Nach Japan-Blamage: Flick leitet öffentliches Training

Bundestrainer Hansi Flick leitet trotz der Blamage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan das öffentliche Training am Sonntagvormittag (11.00 Uhr) in Wolfsburg.

Zu der schon länger geplanten Einheit werden 3500 Zuschauer erwartet. Zum Start in die EM-Saison hatte die DFB-Auswahl am Samstag ein 1:4 (1:2)-Debakel erlebt. Seither wird heftig über Flicks Zukunft spekuliert.

Am Dienstag (21.00 Uhr) trifft der viermalige Weltmeister in Dortmund auf Frankreich. Flicks Vertrag läuft noch bis zur Heim-EM 2024. Von den vergangenen 17 Länderspielen gewann das DFB-Team nur vier. Nach dem WM-Debakel in Katar gelang nur ein Sieg in sechs Begegnungen.