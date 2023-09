Nach positivem Dopingtest: Juve friert Pogbas Gehalt ein

Nach dem positiven Dopingtest bei Paul Pogba hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin das Gehalt des französischen Fußball-Nationalspielers vorerst eingefroren. „Der Klub prüft die nächsten Schritte“, hieß es in einer Mitteilung.

In Turin hat Pogba ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam der Weltmeister von 2018 in der Vorsaison gerade einmal auf zehn Einsätze. Wegen der Verletzungsprobleme verpasste Pogba auch die WM 2022 in Katar.