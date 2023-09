RTL: 5,85 Mio. sehen DFB-Blamage gegen Japan

Die 1:4-Blamage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan haben in der Live-Übertragung bei RTL durchschnittlich 5,85 Millionen Fans verfolgt. Der Marktanteil lag bei 27,6 Prozent. In der Spitze verzeichnete der Kölner Sender 6,97 Millionen Zuschauende.