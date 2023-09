Rubiales-Skandal: "Es wurde mit Brutalität deutlich, worum es eigentlich geht"

Dieser Satz, den Familienrechtsanwältin Asha Hedayati so ruhig ausspricht, sagt viel aus über die Problematik sexualisierter und auch anderer grenzüberschreitender Gewalt. Denn oft passieren diese in einem System, innerhalb dessen Menschen sich kennen, einander vielleicht sogar vertraut sind. Übergriffe werden so erstmal eher unbewusst registriert - und es ist nicht einfach, sie später anzusprechen.

Hedayati vertritt in ihrem beruflichen Alltag vor allem Frauen, die sich aus gewaltsamen und toxischen Beziehungen lösen. Fußball, das ist eigentlich nicht ihr Gebiet. Doch den Übergriff von Luis Rubiales, zu diesem Zeitpunkt Präsident des spanischen Fußballverbandes, hat sie natürlich mitbekommen. Sie habe es als positiv wahrgenommen, dass man dem Vorfall quasi nicht entgehen konnte, sagt Hedayati, weil es so wichtig sei, darüber zu sprechen.

„Das ist das Absurde“

Rubiales agiert im Licht der Öffentlichkeit

„Es führt dazu, dass Betroffene, die das zur Sprache bringen, sich in einer Rolle befinden, das Störsignal zu sein.“ All das führe den Übergriff fort - und belaste unvorstellbar. „Mit was für einer Brutalität das deutlich wurde, dass es überhaupt nicht um Beweise geht. Dass es auch überhaupt nicht mehr darum geht, ob es nun passiert ist oder nicht. Sondern dass es eigentlich nur darum geht, ob irgendwelche machtvollen Funktionäre das okay finden oder nicht.“ Dabei gerate völlig aus dem Blick, welche Abhängigkeitsverhältnisse hier wirken.