Abbruch in Hamburg: Rassismus-Vorwurf bei Junioren-Testspiel

Ein Rassismus-Vorwurf hat bei einem Testspiel der A-Junioren zwischen dem Hamburger SV und Arminia Bielefeld am Freitagnachmittag zu einem Spielabbruch geführt. Nachdem ein Spieler der Bielefelder eine rassistische Bemerkung in Richtung eines Hamburgers gemacht haben soll, verließ der HSV in der 87. Minute geschlossen das Spielfeld. Nun steht Aussage gegen Aussage.