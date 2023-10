Bayer-Torjäger Boniface warnt vor Kunstrasen in Molde

Torjäger Victor Boniface warnt Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen vor den ungewohnten Platzverhältnissen beim norwegischen Gegner Molde FK in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr.

Besondere Rückkehr für Boniface

Der in der Fußball-Bundesliga schon sechsmal erfolgreiche Boniface hatte seine Profikarriere in Norwegen gestartet und von 2019 bis 2022 bei FK Bodö/Glimt gespielt. Boniface: "Als ich 2019 zu Bodö/Glimt kam, war Molde der aktuelle Meister. In den zwei darauffolgenden Jahren, in denen wir die Meisterschaft geholt haben, war Molde als Vizemeister unser größter Konkurrent."