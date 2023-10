Europa League: Liverpool unaufhaltsam - Klopp verzückt! Auch Ex-Bayern-Profi Gravenberch trifft

Teammanager Jürgen Klopp stürmt mit dem FC Liverpool in der Europa League unaufhaltsam Richtung K.o.-Phase. Gegen den FC Toulouse gewannen die Reds am Donnerstag mit 5:1 (3:1) und fuhren so ihren dritten Sieg im dritten Gruppenspiel ein.

Diogo Jota (9.), der Ex-Stuttgarter Wataru Endo (30.), Darwin Nunez (34.), der frühere Münchner Ryan Gravenberch (65.) und Mohamed Salah (90.+3) trafen für Liverpool, Thijs Dallinga (16.) glich zwischenzeitlich aus.

Ein dickes Sonderlob verteilte Trainer Jürgen Klopp an Gravenberch, der beim FC Liverpool derzeit einen goldenen Oktober erlebt. „Ein guter Spieler, oder?“ scherzte Klopp nach Abpfiff beim englischen TV-Sender TNT Sports.

Klopp fügte an: „Als er vom Platz kam, habe ich ihm gesagt: Toller Spieler! Ich freue mich so für ihn, dass er wieder Spaß am Fußball hat.“

Worte, die durchaus als Seitenhieb gegen den FC Bayern gewertet werden dürften. „Ich mag ihn wirklich als Jungen und als Spieler. Es ist schön zu sehen, wie sehr er wieder an sich selbst zu glauben beginnt“, fügte der Trainer hinzu.

Klopp lobt Gravenberch: „Noch nicht einmal zur Hälfte da...“

Der Liverpool-Coach zählte die Fähigkeiten des 21-Jährigen auf und gab außerdem eine Diagnose ab, die wie eine Drohung an die Konkurrenten der Reds klingt: „Man kann es sehen. Seine erste Berührung ist unglaublich, wie stark er auf engem Raum ist. Er ist noch nicht einmal zur Hälfte da, wo er sein könnte, aber es ist wirklich vielversprechend.“

In der Gruppe E liegt das Klopp-Team als Spitzenreiter fünf Punkte vor Union Saint-Gilloise und Toulouse (je vier Zähler). Die Belgier sicherten sich gegen das punktlose Schlusslicht Linzer ASK einen späten 2:1 (0:1)-Sieg.

„Es ist wirklich leicht, sich in dieses Team zu verlieben, weil es so viel Begeisterung versprüht“, reagierte Klopp verzückt auf den Auftritt seiner Mannschaft, schränkte jedoch ein: „Wir haben noch einige Dinge zu tun, aber die Anzeichen sind gut.“

Ajax Amsterdam in der Krise

Derweil hielt die Krise von Ajax Amsterdam an. Beim englischen Klub Brighton & Hove Albion um Nationalspieler Pascal Groß verloren die strauchelnden Niederländer mit 0:2 (0:1). Auch nach der Trennung von Trainer Maurice Steijn am vergangenen Montag blieb Ajax im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Nach dem Absturz auf einen Abstiegsrang in der Eredivisie droht auch das Europa-League-Aus.

Brightons Joao Pedro (42.) und Ansu Fati (53.) verschlimmerten mit ihren Toren Amsterdams Negativserie. Nach zwei Remis zum Auftakt ist Ajax, das in Brighton vom bisherigen Assistenten Hedwiges Maduro betreut wurde, Tabellenletzter der Gruppe B. Ein Lichtblick: Die Engländer auf Rang zwei sind nur zwei Zähler entfernt.

Einen historischen Moment gab es indessen in der Conference League. Die Amateurkicker des KI Klaksvik feierten beim 3:0 (2:0) gegen Olimpija Ljubljana den ersten Sieg einer Mannschaft von den Färöern in einer Europapokal-Gruppenphase. Das Team aus dem 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvik darf in der Gruppe A vom Weiterkommen träumen.

-----