Geldstrafen für Saarbrücken und 1860 München

Saarbrücken: Hohe Strafe für Einsatz von Pyrotechnik

Saarbrücker Fans hatten während des Drittligaspiels gegen Borussia Dortmund II am 1. September 18 Leuchtkörper entzündet. Vor und während der Partie bei Arminia Bielefeld am 29. September brannten sie mindestens 13 Fackeln und Leuchtkörper ab. Während der Begegnung mit dem VfB Lübeck am 3. Oktober waren es mindestens 28 pyrotechnische Gegenstände. Zudem betrat in der Nachspielzeit ein FCS-Anhänger den Innenraum.