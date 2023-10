Gelungenes Geraerts-Debüt: Schalke gewinnt Test gegen Almelo

Karel Geraerts hat bei seinem Debüt an der Seitenlinie von Fußball-Zweitligist Schalke 04 einen gelungenen Einstand gefeiert. In einem Testspiel gewann der neue Trainer mit seinem Team gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo im Parkstadion mit 4:1 (2:1). Geraerts hatte am Montag die Nachfolge des entlassenen Thomas Reis angetreten.