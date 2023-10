Hrubesch über Olympia: "Können uns gern unterhalten"

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch würde den deutschen Fußballerinnen im Falle einer Olympia-Qualifikation wohl auch bei den Sommerspielen 2024 in Paris zur Verfügung stehen. „Wenn Paris nicht klappt – was ich nicht glaube –, müsste jemand Neues kommen, der alles neu aufbaut. Das bin nicht ich. Aber wenn wir Olympia erreichen und ich gebraucht werde, können wir uns gern darüber unterhalten, ob ich das noch mache“, sagte der 72-Jährige der Sport Bild .

Wird Hrubesch von der Übergangslösung zur Dauerlösung?

Am Montag hatte sich "MVT" erstmals seit ihrer Auszeit zu Wort gemeldet, sie will zeitnah Gespräche über ihre Zukunft mit der DFB-Spitze führen. "Wir haben dem DFB signalisiert, dass wir zu einer weiteren Analyse und Aufarbeitung der WM und vertrauensvollen Gesprächen über die weitere Art und Weise der Zusammenarbeit im Team bereit sind", schrieb Voss-Tecklenburg bei Instagram in ihrem ersten Post seit elf Wochen. Sie befinde sich "gesundheitlich auf dem Wege der Besserung, allerdings ist dieser Prozess noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen".

Hrubesch kämpft mit den DFB-Frauen noch um die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris. Gegen Wales am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und vier Tage später im Auswärtsspiel auf Island (20.00 Uhr/zdfsport.de) müssen im Kampf um Olympia sechs Punkte her.