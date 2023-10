Kehrer hofft weiter auf EM-Teilnahme

Außenverteidiger Thilo Kehrer hofft auch nach dem Wechsel auf der Position des Bundestrainers auf seine Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli). „Natürlich ist die Nationalmannschaft weiter ein Thema für mich“, sagte der 27-Jährige vom Conference-League-Sieger West Ham United nach dem 2:1 (1:0) in der Europa League beim Bundesligisten SC Freiburg: „Es liegt allein an meiner Leistung, die ich bringe.“