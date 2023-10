Kevin-Prince Boateng gesteht größte Lüge seines Lebens ein

„Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Zeitpunkt“, erzählte der 36-Jährige im Podcast VIBE with FIVE: „Als ich in Barcelona ankam, fragten sie mich sofort, wer der beste Spieler der Welt sei. Ich musste sagen, dass es Lionel Messi war, ich habe gelogen. Es war eine der größten Lügen meines Lebens.“