Lienhart warnt vor Backa Topola: "Werden alles reinwerfen"

Verteidiger Philipp Lienhart vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg warnt davor, den international weitgehend unbekannten Klub TSC Backa Topola zu unterschätzen.

„Ich kenne die Mannschaft noch nicht wirklich“, sagte der österreichische Nationalspieler vor dem Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim serbischen Vizemeister: „Wir müssen unsere Grundtugenden auf den Platz bringen und werden alles reinwerfen in Serbien.“

Lienhart warnt Freiburg

Der Klub aus der 16.000 Einwohner zählenden Kleinstadt in der Nähe der ungarischen Grenze hat nach zwei Spieltagen einen Punkt auf dem Konto, Freiburg hat bisher einen Sieg (bei Olympiakos Piräus) und eine Niederlage (gegen West Ham United) vorzuweisen. In der Qualifikation zur Champion League scheiterte Backa Topola erst in der dritten Runde an Sporting Braga aus Portugal.