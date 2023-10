Erstmals seit 28 Jahren! Überraschende Entscheidung in Premier League

Erstmals seit 28 Jahren wird in der englischen Premier League an Heiligabend wieder ein Fußballspiel ausgetragen. Die ursprünglich für den 23. Dezember angesetzte Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Chelsea wird nun einen Tag später um 13.00 Uhr Ortszeit angepfiffen, wie die Liga mitteilte.

Das bisher letzte und einzige Spiel an Heiligabend seit der Gründung der Premier League im Jahr 1992 fand 1995 statt, als Leeds United mit 3:1 gegen Manchester United gewann. Im Gegensatz zu Deutschland wird in England am 24. Dezember kein großes Fest gefeiert.

Die Premier League spielt an Heiligabend

Premier League: Boxing Day am 26.12 unberührt

Die Bescherung findet, wie in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern, nicht an Heiligabend, sondern am Morgen des 25. Dezember statt.

Am traditionellen "Boxing Day", dem 26. Dezember, stehen fünf Partien auf dem Programm - darunter auch das Auswärtsspiel von Jürgen Klopps FC Liverpool beim FC Burnley. Auch an Silvester und Neujahr wird in England gespielt.