DFB-Pokalspiel der Bayern: Saarbrücken glaubt nicht an Absage

Trainer Rüdiger Ziehl vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken glaubt daran, dass das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Mittwoch ( 20.45 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) trotz ungünstiger Rasenverhältnisse stattfinden kann. „Der Platz sah ordentlich aus, erstaunlicherweise“, sagte der Coach am Dienstag, „daher gehen wir fest davon aus, dass wir spielen können.“

Die für Dienstagnachmittag angesetzte Platzbegehung aber werde „positiv ausfallen“, war sich Ziehl sicher, „der Platz wird in ordentlichem Zustand sein, so dass man auch Fußball spielen kann und es keine Wasserschlacht wird.“

Bayern im Rausch? Dann „kann es aber auch böse werden“

Die Verhältnisse seien "sicher kein Nachteil" für seine Elf, meinte Ziehl, der berichtete, er habe in den vergangenen Tagen mit seinen Spielern "wenig übers Wetter gesprochen" und erst am Dienstag im Trainerbüro erstmals auf seine Wetter-App geschaut. "In unseren Reihen stehen keine Meteorologen oder Experten für Grünflächen, wir schauen auf das, was wir beeinflussen können."