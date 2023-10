Wegen Krieg: Besonderes Angebot für Palästina-Team

Die kommenden Heimspiele der Fußball-Nationalmannschaft Palästinas werden in Algerien stattfinden. Das verkündete der algerische Fußballverband am Sonntag auf seiner Website.

Die Angriffe der Terror-Miliz Hamas auf Israel macht die Austragung sportlicher Veranstaltungen in den palästinensischen Gebieten um das Westjordanland, Gaza und Ost-Jerusalem nahezu unmöglich.

Die palästinensische Fußballföderation hatte sich zuletzt an die FIFA und die asiatische Konföderation gewandt und den Wunsch geäußert, ihre Heimspiele in Algerien auszutragen. Dies wurde vom algerischen Verband unterstützt, der alle damit verbundenen Kosten übernehmen wird.

WM-Qualifikationsspiel findet in Algerien statt

Das erste palästinensische Länderspiel auf algerischem Boden soll am 21. November 2023 stattfinden. Im Qualifikationsspiel für die WM 2026 empfängt der Weltranglisten-97. Palästina den Weltranglisten-41. Australien.

Die genaue Stadt, in der das Pflichtspiel ausgetragen wird, steht noch aus. Palästina befindet sich zusammen mit Australien und dem Libanon in der asiatischen Vorqualifikationsgruppe I für die WM 2026.

Derweil musste die palästinensische Nationalmannschaft ihre geplante Teilnahme am Merdeka Cup, einem Testspiel-Turnier in Malaysia, in der aktuellen Länderspielpause absagen.