Albanien: Ghanaischer Fußballer nach Kollaps gestorben

Dwamena, der zwischen 2017 und 2018 in acht Länderspieleinsätzen für seine Heimat zwei Treffer erzielte, war in Egnatias Spiel gegen Partizan 24 Minuten nach dem Anpfiff auf dem Spielfeld ohne erkennbaren Anlass kollabiert. Medienberichten zufolge blieb der Afrikaner trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen von Mit- und Gegenspielern mehrere Minuten regungslos liegen, ehe er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. In der Klinik konnten die behandelnden Ärzte allerdings nur noch den Tod des Sportlers feststellen.

Bei den Eidgenossen, die in einer Mitteilung "fassungslos und bestürzt" auf die Nachricht vom Tod ihres früheren Spielers reagierten, hatte Dwamena seine Laufbahn allerdings fortsetzen können: FCZ-Ärzte bescheinigten dem Torjäger, der in seiner Karriere außer in Albanien und in der Schweiz auch für Klubs in Österreich, Spanien und Dänemark auflief, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung ausreichende Tauglichkeit für leistungssportlichen Profifußball.