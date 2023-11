Begnadigter Brunner für U17-WM nominiert

Das von Bundesligist Borussia Dortmund begnadigte Ausnahmetalent Paris Brunner ist von Trainer Christian Wück für die U17-WM in Indonesien (10. November bis 2. Dezember) nominiert worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Brunner vom BVB begnadigt

Bei der U17-WM trifft die DFB-Auswahl als Europameister in der Gruppe F auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela.

„Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren“, sagte Wück. Das Zwischenziel sei der Einzug in die K.o.-Runde.