BVB-Star verzichtet auf U21-Team

Der viermalige Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat auf eigenen Wunsch auf eine Nominierung für die deutsche U21 verzichtet. „Ich bin in die Gespräche mit Karim und dem Verein gegangen. Er möchte aktuell beim BVB bleiben, um seine gesteckten Ziele zu erreichen“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag. Die U21 spielt am Freitag in Paderborn gegen Estland (18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) und vier Tage später in Essen gegen Polen (18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der EM-Qualifikation.