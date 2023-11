Cantona geht mit eigenen Songs auf Europa-Tour

Fußballstar, Maler, Schauspieler - und nun auch noch Musiker mit eigener Tour: Eric Cantona erweitert derzeit mit Konzerten in vier Ländern sein ohnehin buntes Künstler-Repertoire. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Dort werde ich durch die Interaktion mit dem Publikum zu jemand anderem“, sagte der Franzose der Nachrichtenagentur AFP vor seinem Auftritt am Freitag in Lyon.