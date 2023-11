DFB-Kontrollausschuss leitet Ermittlungen ein

Dies gab der DFB am Sonntag bekannt. Die Vorgänge würden untersucht, hieß es. In Augsburg hatte es eine Böller-Detonation im Fanblock der Gäste gegeben, in Bochum gab es vor Spielbeginn einen Polizeieinsatz gegen Kölner Fans und am Hamburger Millerntor bei Krawallen über 30 Verletzte.