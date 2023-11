Ex-Nationaltorhüter stirbt mit nur 32 Jahren

Im Juli hatte Chigova beim Training einen Herzinfarkt erlitten, nahm sich daraufhin eine Auszeit und kehrte erst kürzlich wieder auf den Platz zurück. Allerdings erholte er sich davon nie vollständig. Wie lokale Medien berichteten, soll der Fußballer nun in seinem Haus in Südafrika zusammengebrochen und gestorben sein.

Chigova hat 32 Länderspiele bestritten

Besonders tragisch: Noch am Tag seines Todes war der Sportler auf Instagram aktiv und postete einen Spruch in seiner Story. „Jeder Tag ist ein neuer Segen. Lasst alle Sorgen los und seid dankbar für all das Positive in eurem Leben“, schrieb Chigova.