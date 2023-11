Früherer Englischer Nationaltrainer Venables gestorben

Der englische Fußball trauert um Terry Venables. Der ehemalige Nationaltrainer (1994 bis 1996) verstarb im Alter von 80 Jahren. Dies teilte seine Familie am Sonntag mit. Venables hatte die englische Nationalmannschaft 1996 bei der Heim-EM ins Halbfinale geführt, wo die Three Lions im Elfmeterschießen am späteren Titelträger Deutschland scheiterten.