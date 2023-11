Ewald Lienen wird 70! Fußball-Urgestein mit Haltung - und unvergessener Horror-Verletzung

Politisches Engagement, durchaus streitbar und hitzköpfig, sportlicher Erfolg und eine spektakuläre Verletzung: Ewald Lienen hat im Fußball viel erlebt. An diesem Dienstag wird der beliebte frühere Bundesliga-Spieler und -trainer 70 Jahre alt.

Seine Laufbahn als Fußballlehrer hat Lienen 2017 beendet, doch er geht immer noch mit der Zeit. In seinem Podcast "DerSechzehner.de", den er an der Seite des Sport-Kommentators Michael Born moderiert, gibt Lienen wöchentlich seine Expertise zum Besten. Manchmal polemisch, meistens fundiert und immer gerade heraus - wie schon zu Spielerzeiten.

Mit seiner Meinung hielt Lienen selten hinter dem Berg, der extrovertierte Flügelstürmer mit der langen Haarpracht war schon immer mehr als nur ein Sportler. „Eigentlich wollte ich nie ein Fußballprofi sein. Fußball alleine war mir immer zu wenig“, sagte er im Dokumentarfilm „Ewald Lienen - eine griechische Tragödie“, der am Mittwoch (23.15 Uhr) auch im WDR zu sehen ist.

Ewald Lienen wird 70 Jahre alt

Der Frieden in der Welt war das große Thema des ehemaligen Angreifers von Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg, der mit seinem linken Gedankengut ein Paradiesvogel der Bundesliga war. In den 1980er-Jahren kandidierte er für die "Friedensliste" für den Landtag in Nordrhein-Westfalen - erfolglos.