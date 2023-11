IFAB-Regelhüter für Zeitstrafen-Versuch

Nach Auswertung von Langzeit-Tests in unterklassigen Ligen in England sprachen die IFAB-Angehörigen am Dienstag auf ihrer Arbeitssitzung in London eine Empfehlung für die Ausweitung der Probeläufe auf den professionellen Fußball aus. Laut IFAB-Mitglied Mark Bullingham, in Personalunion auch Generaldirektor des englischen Nationalverbandes FA, fällen die Regelhüter die Entscheidung darüber auf ihrer nächsten Jahrestagung im März im schottischen Glasgow. Im Falle der zu erwartenden Annahme der Empfehlung könnten Aktive bereits ab der kommenden Saison nach entsprechenden Regelverstößen für eine bestimmte Dauer vom Feld müssen und ihre Mannschaft damit vorübergehend in Unterzahl bringen.