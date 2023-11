Europa League: K.o.-Runde ganz nah: Freiburg in Europa auf Kurs

Die Tür zur K.o.-Runde der Europa League steht offen, das Überwintern im internationalen Geschäft ist sogar schon fix: Der SC Freiburg liegt auf seiner Europa-Mission weiter voll auf Kurs. Mit der von Trainer Christian Streich zuletzt vermissten Seriosität siegte der Fußball-Bundesligist am vierten Vorrundenspieltag gegen den serbischen Vizemeister TSC Backa Topola mit 5:0 (1:0).

Dank der Tore von Merlin Röhl (24.), Maximilian Eggestein (56.), Noah Weißhaupt (69.), Junior Adamu (80.) und Ritsu Doan (90.+2) hat der Sport-Club nun neun Punkte auf dem Konto, Platz drei und zumindest die Teilnahme an der Conference League nach dem Jahreswechsel sind gesichert. Gegen Olympiakos Piräus am 30. November kann Freiburg wie im Vorjahr die K.o.-Runde in der Europa League klarmachen.