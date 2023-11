Lierhaus wieder regelmäßig im deutschen Sportfernsehen

Sportmoderatorin Monica Lierhaus bekommt nach ihrem Comeback wieder eine feste Rolle im deutschen Sportfernsehen. Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, verstärkt die 53-Jährige das Sport-Moderationsteam der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“ beim Kölner TV-Sender. Lierhaus war zuletzt bereits bei den Übertragungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen, so wird es auch beim Test gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin sein.