Podcast: Flutlicht an! Amnesty und der Kampf um Menschenrechte im Fußball mit Blick auf die WM 2034

Wie intensiv sie in ihrem Job bei Amnesty International auf Sicht mit Sport befasst sein würde, hat Lisa Salza nicht kommen sehen. Darauf angesprochen lacht Salza, die für die Schweizer Sektion tätig ist, aus ihrem Lachen ist das Kopfschütteln herauszuhören.

Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht habe sie allerdings schon früh interessiert, erklärt die Länderverantwortliche für Amerika, Europa und Zentralasien. Und genau darauf schaut sie nun in Sachen Sport.

In der Arbeit von Amnesty speziell rund um sportliche Großereignisse sieht Salza durchaus besondere Chancen. „Ich habe gemerkt, wie viele Leute, die sich sonst nicht sonderlich für Menschenrechte interessieren, über das Thema Sport und Sportturniere tatsächlich auch die Relevanz erkennen“, erklärt sie.

Flutlicht an! Mit Lisa Salza von Amnesty Schweiz

In der Organisation selbst habe derweil ein Umdenken in der Herangehensweise stattgefunden. Man adressiere Themen und Probleme weniger über die Länderverantwortung, als über die Pflichten der Sportverbände. So könne man Menschen eher abholen, weil diese das Gefühl haben, einen Unterschied machen zu können.