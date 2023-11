Sasic: England-Entwicklung als Vorbild für DFB-Frauen

DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic hat der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für den Weg aus der Krise einen Blick auf die Insel nahegelegt. „Als ich die Engländerinnen schon 2019 bei der WM im Halbfinale gesehen habe, habe ich erkannt: Da passiert was“, sagte Sasic über den aktuellen Europameister und Vize-Weltmeister im Interview mit ran: „Man sieht eine Struktur, man sieht, was sie möchten.“

Die Entwicklung, in Strukturen zu investieren, um professionelle Rahmenbedingungen für den Frauenfußball zu schaffen, "das ist, was wir bei uns auch brauchen", sagte Sasic, die aktuell als Botschafterin der Männer-EM 2024 in Deutschland unterwegs ist. Dabei seien auch die Vereine gefragt.