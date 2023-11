Schock: Einbruch bei Schwiegereltern von Brasilien-Superstar Neymar

Bei einem Einbruch im Stadtgebiet der brasilianischen Großstadt São Paulo haben drei Männer die Schwiegereltern von Neymar in deren Wohnung als Geiseln genommen, sie gefesselt – und erst nach dem Raub mehrerer Schmuckstücke im Wert von rund 100.000 Euro wieder freigelassen.

Wie diverse brasilianische Medien, darunter O Globo , berichteten, habe sich dieser Vorfall bereits am frühen Dienstagmorgen zugetragen.

Wilde Gerüchte nach Einbruch bei Neymars Schwiegereltern

Den genauen Tathergang schilderte die Polizistin wie folgt: „Sie nahmen Brunas Mutter als Geisel, sie fragten, wo Bruna sei, wo das Baby sei. Ich verstehe es so, dass sie das gefragt haben, um herauszufinden, wo die Juwelen sind. Sie baten die Mutter, ihr zu zeigen, wo sich die Wertsachen befanden. Die Mutter zeigte, dass der Tresor leer war, dass sie kein Geld hatte.“

„Heute Morgen wurde in mein Haus eingebrochen und meine Eltern wurden als Geiseln genommen. Mavie (gemeinsame Tochter mit Neymar; Anm. d. Red.), meine Schwester und ich leben nicht mehr dort, und wir waren es auch nicht zu der Zeit. Gott sei Dank ist bei ihnen alles in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass es allen gut geht und dass die Beteiligten gefunden werden“, teilte Biancardi per Instagram-Story mit.