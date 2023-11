Scholl über DFB-Nachwuchskonzept: "Um Gottes Willen"

Das Nachwuchskonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat wieder einen prominenten Kritiker auf den Plan gerufen. Ex-Europameister Mehmet Scholl machte beim Pay-TV-Sender Sky in der Porträtreihe "Meine Geschichte" aus seinen großen Zweifeln an der Zukunftsstrategie des Verbandes kein Hehl. "Als ich das gelesen habe", sagte der 53-Jährige, "dachte ich mir nur: 'Um Gottes Willen.'"

Scholl sieht durch die Strategie sogar Anzeichen für einen generellen Aufschwung des Fußballs in Deutschland in Gefahr: "Es geht wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Der Einzige, der das zerstören kann, ist der DFB mit seinem Konzept."